Pierden confianza en sacerdotes católicos

Padres de familia han perdido la confianza de dejar a sus hijos con los sacerdotes de la iglesia católica, aseguraron que aunque hay buenos Padres, los menores ya no están seguros en la casa de Dios.

Se dio a conocer que el Padre Andrés "N" de la iglesia San José del municipio de Cuatro Ciénegas, enviaba mensajes de connotación sexual a una menor de 14 años de edad, su audiencia fue realizada el pasado sábado donde su defensa pidió la duplicidad de término.

Será el próximo 1 de junio del 2022 en punto de las 14:00 horas que se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial en las instalaciones del Centro de Justicia Penal de ciudad Frontera.

Ante esto, padres de familia dialogaron con Periódico La Voz ya que no es la primera vez que se dan a conocer este tipo de actos e incluso delitos más graves a nivel estatal.

"Es importante que conozcan de la Biblia pero no hay que darles demasiada confianza, no por el hecho de que sean servidores de Dios quiere decir que no sean humanos, con problemas y necesidades, es preferible que no tengan tanto acercamiento", comentó el señor José Luis.

Así mismo, Mirna Gutiérrez vecina de la colonia Miravalle, dijo sentirse consternada sobre el caso del Padre Andrés aunque no es una novedad. Defendió que hay más sacerdotes buenos en el Estado y no se debe de generalizar la maldad de pocos.

El mismo Obispo Hilario González informó que la iglesia católica está colaborando con las autoridades, para evitar que se presenten este tipo de casos en la iglesia y que se atente en contra de los menores de edad y adultos vulnerables.

Y aunque el proceso que se realiza por la vía penal, se lleva a cabo uno eclesiástico, donde se determinarán las acciones a tomar con el padre, que podría ir a un juicio administrativo o un juicio penal canónico.

"Ese tipo de personas no pueden estar al servicio de la comunidad y menos de los niños y adolescentes, espero que se le castigue como debe ser y que se ponga mayor atención a los sacerdotes, no es posible que sigan pasando este tipo de abusos", indicó el señor Marcos.