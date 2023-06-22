Pierden esposas de obreros la esperanza

Monclova; Coah.-Guadalupe Vázquez Salinas, representante de esposas y ex esposas de trabajadores de AHMSA se suma a la huelga de hambre que realiza en el Ave Fénix el señor Samuel en exigencia de que reciban el pago de sus prestaciones.

Explicó que de manera moral apoyan al trabajador quien desde la mañana del miércoles decidió realizar una huelga de hambre reclamando sus pagos atrasados.

Señaló que aún representa a cerca de 270 mujeres y además de que existe otro grupo de 60 mujeres más que están desistiendo de permanecer en la lucha pues desde hace dos meses y medio que no reciben sus aportaciones.

“Ya están perdiendo la esperanza con la pensión alimenticia que ante el debacle financiero de la siderúrgica, la empresa ha dejado de depositar lo que por derecho les corresponde.”

Explico que tienen temor posiblemente a represalias, a que el esposo o ex esposo se le tome algún tipo de represalia laboral.

“Son cerca de 60 mujeres con la demanda de pensión de alimentos, claro que hay muchas más pero que no saben que tenemos este grupo, hay una abogada en saltillo que puede echarnos la mano, pero no quiero que venga y se eche la vuelta en vano quiero que el grupo este bien cimentado y que si somos 15 las 15 atendamos la lucha” explicó.