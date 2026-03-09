Pilo, el pastor belga Malinois, sigue bajo observación médica tras agresión

Pilo, el ejemplar de pastor belga Malinois que atacó recientemente a la pequeña Greicy, permanece bajo una estricta observación médica y conductual. Este procedimiento forma parte del protocolo legal y sanitario establecido para casos de agresiones caninas, con el fin de evaluar el estado general de salud del animal y garantizar la seguridad de la comunidad antes de determinar su destino final.

De acuerdo con las declaraciones de su propietaria, Daniela Castañeda, el canino se encuentra cumpliendo un periodo de vigilancia de aproximadamente 15 días. Durante este lapso, especialistas supervisan su comportamiento y descartan padecimientos que pudieran representar un riesgo, asegurando que el proceso de transición se realice bajo las normas correspondientes y con total transparencia hacia las autoridades.

Una vez concluido el tiempo de observación y confirmadas sus óptimas condiciones, Pilo será trasladado a la localidad de Barroterán. En dicho lugar, ya se ha identificado a una persona interesada en asumir la responsabilidad legal del animal, comprometiéndose a brindarle un nuevo hogar y el seguimiento necesario para evitar que se repitan situaciones de riesgo en el futuro.

Mientras se cumple el plazo para la entrega, el ejemplar seguirá bajo supervisión técnica como parte de las medidas preventivas derivadas del incidente ocurrido días atrás. Este seguimiento busca cerrar el ciclo del caso de manera responsable, priorizando tanto el cumplimiento de los reglamentos locales como el bienestar de todas las partes involucradas en este lamentable suceso.