Planeaba casarse

La forma por la que Carlos Omar de la Cruz Vázquez falleció, desató una ola de tristeza e incredulidad, por los internautas, sobre todo de sus amigos en las redes sociales quienes no daba crédito a lo sucedido y mostraban condolencias a su familia.

Fue la mañana de ayer cuando Carlos tuvo un accidente en su área de trabajo, fue prensado por una maquinaria, fueron pocos minutos los que permaneció con vida después del accidente, ya que al llegar al hospital falleció.

Familia de él mencionaron en Facebook que estaba pronto a contraer nupcias con su pareja, Yajaira Suárez.

Lo describieron como un ser humano bastante humilde, muy amoroso y trabajador, su primo Luis Vázquez posteó en su Facebook, “Mi hermano, mi amigo, primo, cuantos momentos pasamos juntos, apenas ayer me estabas diciendo de la boda”.

De esta publicación se juntaron muchos comentarios de amigos y familia, quienes mostraban apoyo ante esta irreparable pérdida.