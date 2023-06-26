Planean Parques y naves industriales en la Región Centro

El Grupo Amistad y la Unión de Organismos Empresariales buscan concretar la construcción de naves y parques industriales en la región centro, la próxima semana se reunirán en Monclova para analizar los terrenos con que se cuentan.

Marco Antonio Ramón presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), externó que actualmente se están construyendo alrededor de 15 naves industriales, gracias a la visión de los mismos empresarios y que detonará para que lleguen nuevas empresas generadoras de empleo, sin embargo hacen falta más espacios.

“Ellos están puestos para empezar a analizar juntos a la región centro para la instalación y creación de parques industriales, naves y más, veremos la fecha en que nos visitará toda la plana mayor para dar un recorrido y concretar terrenos”

Señaló que el avance del proyecto dependerá de los empresarios que quieran invertir y ya hay muchos que lo están haciendo en naves especulativas, las cuales se están edificando y posteriormente, buscarán un cliente que desee rentarla o comprarla.

Externó que por mucho se ha pedido a las autoridades que construyeran un parque industrial en la región para atraer la instalación de nuevas empresas, pero es la Iniciativa Privada la que está “entrando al quite” para la llegada de Tesla como de otras empresas nuevas.