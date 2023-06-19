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Coahuila

Planean “pulgas” nocturnas

Por el extremo calor.

Por Adriana Cruz - 19 junio, 2023 - 11:10 p.m.
Las “pulgas” podrían cambiar de horario si sigue el extremo calor en la ciudad.
Las “pulgas” podrían cambiar de horario si sigue el extremo calor en la ciudad.

Ante la permanencia de altas temperaturas y que podrían intensificarse en los siguientes días se estará valorando a manera de prevención cambiar los horarios en las conocidas "pulgas" a fin de evitar golpe de calor o deshidratación.

El alcalde Mario Dávila indicó que no se ha solicitado el cambio de horarios, pero en situaciones extraordinarias como las que se viven en la actualidad se podría ajustar por ellos o el mismo ayuntamiento avisar.

"Estas decisiones también son en lo particular, si una persona se llegara a sentir mal, tendría que suspender su actividad y acudir a alguna institución para recibir atención médica, contamos con servicios de urgencias en IMSS, Cruz Roja, Amparo Pape y DIF municipal que está funcionando de una manera continua.

Por lo que realizó la invitación a no exponerse al sol, o un calor por inducción, lo que significa que aun cuando estés en una sombra, el golpe de calor llega por la conducción y puede sufrir las consecuencias de un golpe de calor o de un desmayo.

 

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