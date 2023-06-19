Planean “pulgas” nocturnas

Ante la permanencia de altas temperaturas y que podrían intensificarse en los siguientes días se estará valorando a manera de prevención cambiar los horarios en las conocidas "pulgas" a fin de evitar golpe de calor o deshidratación.

El alcalde Mario Dávila indicó que no se ha solicitado el cambio de horarios, pero en situaciones extraordinarias como las que se viven en la actualidad se podría ajustar por ellos o el mismo ayuntamiento avisar.

"Estas decisiones también son en lo particular, si una persona se llegara a sentir mal, tendría que suspender su actividad y acudir a alguna institución para recibir atención médica, contamos con servicios de urgencias en IMSS, Cruz Roja, Amparo Pape y DIF municipal que está funcionando de una manera continua.

Por lo que realizó la invitación a no exponerse al sol, o un calor por inducción, lo que significa que aun cuando estés en una sombra, el golpe de calor llega por la conducción y puede sufrir las consecuencias de un golpe de calor o de un desmayo.