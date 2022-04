Plantón en la 288

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa y el sindicato, ex trabajadores de la Sección 288 que demandan el pago de finiquito después de más de 2 años de salir de Altos Hornos de México, mantendrán un plantón en el Comité Local hasta ser atendidos y sus cheques sean liberados.

Mauricio Tavares, Luis Ernesto Aguayo y Onésimo Segura, son los tres ex trabajadores que demandan el pago de su finiquito, después de que salieron de la empresa por retiro voluntario en diciembre del 2019.

Durante la semana pasada los ex obreros acudieron al recinto sindical en busca de que se les apoyara en el tema de sus finiquitos y se les diera una respuesta de porque hasta el momento no se les ha pagado, sin embargo no se les atendido ni por parte de la empresa, ni el sindicato, por lo que decidieron iniciar un plantón.

Señalaron que acudirán todos los días al Comité Local de la Sección 288, hasta que se les dé una respuesta y se les libere el pago, ya que es un recurso que les corresponde después de una vida de trabajo.

Desconocen los motivos por los que se les ha relegado, ya que durante el mes de marzo se dio el pago de 70 trabajadores que salieron en 2021, posterior a ellos, mediante el acuerdo que se estableció con la empresa.

Señalaron que en su caso, hasta el momento no los han recibido en la empresa cuando se han presentado.

"Que nos queda, vamos a estar aquí, vamos a hacer un plantón hasta que nos resuelvan y nos liberen los pagos, porque no comprendemos que pecado cometimos", indicó.