Pocos renuevan fierro de herrar

Mari Valdés/La Voz- Hasta el momento solamente 6 de un aproximado de 200 productores se han acercado a renovar el fierro de herrar, documento y principal requisito para poder hacer cualquier movimiento desde comprar, vender o comerciar estos especímenes; aun y cuando el trámite es subsidiado al 100 por ciento por el Estado y el Municipio.

El director de Fomento Agropecuario, Rafael González, dijo que lamentablemente se está desaprovechando este programa el cual representa un ahorro de casi 700 pesos para cada productor; además que se ahorran los trámites en Recaudación de Rentas, ya que la propia oficina los apoya con la impresión y trámite del registro de SINIIGA.

"Es necesario dar más proyección, pues más no podemos hacer, solamente tienen que acudir, no van a pagar nada y solo con que presenten sus requisitos van a poder renovar sus fierros, de otro modo ya no podemos ir hasta sus casas para que hacérselos más fáciles", dijo.

De este modo es necesario que se atienda el llamado que realiza el departamento de Desarrollo Rural al sector pecuario de Monclova, afirmó el funcionario.