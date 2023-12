Podría AHMSA perder todo

"Está el peligro que AHMSA pierda todo, se veía venir desde hace tiempo", externaron integrantes de la Iniciativa Privada en el tema del Alto Horno 5, mencionaron que el perderlo no repercutiría de forma inmediata.

Tras darse a conocer que AHMSA podría perder el Alto Horno 5 tras el adeudo que tiene Alonso Ancira quien incumplió el pasado 30 de noviembre en el pago del tercer y último de poco más de 100 millones de dólares.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), Arturo Valdés Pérez externó que la planta entera está toda señalada por las autoridades y esto solo es culpa de Alonso Ancira.

"¿Qué no puede perder AHMSA? La verdad con esa deuda tan grande que tiene y que ha dejado todo a que se lo embarguen o señalen, esté en peligro que pierda todo y es una lástima, ya se veía venir desde hace años, prácticamente la planta está toda señalada".

Mencionó que no entiende a Alonso Ancira Elizondo, quien sabía esto y no lo solucionó en su momento, no vendió desde hace mucho la empresa acerera. "Cada quien quiere cobrar lo suyo, los inversionistas como Julio Villarreal y Afirme, proveedores y trabajadores"

Eugenio Williamson Yribarren presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) indicó que sería una gran pérdida el Alto Horno 5, el cual sería caro echar a andar pero no repercutiría de forma inmediata en la operación.

"Habrá que ver como tiene AHMSA los bienes señalados por embargo de adeudo de a todos los que le debía, siempre lleva mano la primera institución que ejecuta el embargo, sino está embargado por nadie si lo puede llegar a perder".