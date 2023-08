Podría AHMSA resolverse en dos semanas y pagar salarios: Ancira

"El conflicto de AHMSA y el pago de salario a los obreros se podría resolver en dos semanas, todo depende de la disposición que muestre el Gobierno Federal para negociar sus pasivos con los nuevos inversionistas que tienen más de mil millones de dólares para ´resucitar´ a la empresa", aseguró Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración de la acerera.

En entrevista, afirmó que "ya hizo su tarea", al conseguir a tres grupos dispuestos a invertir más de mil millones de dólares en AHMSA en los siguientes 3 años, para reactivar la empresa y que solo esperan ser recibidos por el Gobierno Federal.

Se refirió concretamente a Argentem Creek Partners, Grupo Kickapoo de Texas-México y otro consorcio más de capital Chino del que no quiso precisar su nombre, y que en suma tienen más de mil millones de dólares listos para invertir en AHMSA.

"Con esos mil millones de dólares, revives a AHMSA", afirmó en entrevista desde San Antonio.

Ancira Elizondo indicó que los inversionistas solo piden que el Gobierno Federal los reciba y les den plazos para el pago de los 300 millones dólares que AHMSA debe en impuestos, y otro plazo más para el pago de los 100 millones de dólares que le impusieron como ´reparación de daño´ por la venta de la planta de Agronitrogenados.

Afirmó que de concretarse estas facilidades, en dos semanas, los obreros podrían estar ya recibiendo su salario pendiente, y la empresa entrar en un proceso de reactivación dado el enorme potencial económico que se tiene para los siguientes años.

Se refirió a las condiciones inmejorables del mercado del acero a nivel mundial, con el nearshoring, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que en el 2024, obliga a que el 75% del acero que se comercialice entre México, Canadá y Estados Unidos, sea fundido y rolado en esos mismos países, dándole a AHMSA condiciones inmejorables de negocio.

"Si a eso le sumas el arancel que subió del 15% al 25% por los siguientes 5 años, da un margen muy atractivo de ganancia para los inversionistas".

Insistió que quiere a AHMSA como una "hija", y que dentro de su preocupación estuvo siempre buscar un grupo de inversionistas que pudieran reactivar la empresa.

"Me tocó ayudar a un grupo chino, ellos saben que nadie como yo conoce la parte minera, les preparé un programa para que supieran que hacer con Hércules, y con el carbón metalúrgico, les expliqué cómo podemos volver a tener mineral concentrado con un costo de 55 y 70 dólares y ponerlo en AHMSA por 120 dólares, una ventaja muy grande y se fueron encantados y dipuestos a invertir", expresó.

Insistió que estos tres inversionistas lo que quieres es certidumbre para llegar a México, que el gobierno Federal los reciba y les digan: "Bienvenidos, te vemos con buenos ojos, no como Alonso Ancira y accedan a dar facilidades en los impuestos y pasivos que la empresa tiene.

En esta posibilidad destacó también la resolución del Magistrado Hiradier Huerta, de turnar la impugnación de los acreedores a Concurso Mercantil y no a quiebra, lo que le permite a la empresa contar con hasta 11 años más para negociar sus pasivos.

"Escuché declaraciones del Ministro Hiradier Huerta, conocí a su padre a él no, seguramente su carrera se la pagó AHMSA, no critico su decisión, solo las impresiones que tuvo al decir que la suspensión de pagos duró 23 años, cuando solamente fueron 17, se equivocó por 5 años".

Indicó que el convenio se cumplió al 97%, y solo uno de los 20 proveedores que no se presentaron a cobrar fue el que se presentó el recurso de quiebra, y que, al declararlo insubsistente, le permite a AHMSA negociar sus pasivos y lo más importante, permitir el ingreso de inversionistas.

Adicionalmente destacó la validación que obtuvo el Sindicato Democrático, al que llamó "su sindicato", y que consideró una decisión de un Sistema Judicial Independiente con el ingreso de la Ministra Piña.

Sobre su posible regreso a AHMSA a la que quiere "como una hija", insistió que hace tres meses firmó su salida del Consejo de Administración y que no tiene contemplado regresar.

"Los sigo queriendo y los aprecio, pero no tengo pensado regresar, me gustaría que tengan éxito y que las cosas salgan adelante, ese es mi mayor deseo. "Ya no quiero queso, lo que quiero es que me dejen salir de la ratonera".

Manifestó que su relación con AHMSA es a través de las empresas Baztán del Cobre en Michoacán y Real del Monte en Pachuca con las que se quedó en sociedad con AHMSA y que le pertenecían desde antes de llegar a la acerera.

"La fuerza me la ha dado Dios, estoy tranquilo conmigo mismo, tratando de ser justo, una de las cosas que me tienen angustiado no he podido pagarles a mis trabajadores, pero solo necesitamos, que el gobierno Federal reciba a los que van hacer las inversiones".

Y lamentó que por el capricho napista, y otros "borregos burros", se haya bloqueado la empresa para causarle daños.

"Fue una tontería, estábamos manteniendo con esfuerzo la temperatura a la coquizadora, no vamos a saber el daño hasta que tengamos que prenderla, y vamos a tener que meterle 200 millones de dólares, aunque ya estábamos pactando con un grupo chino para una macro Coquizadora donde estaba la dos, que abastezca a toda la empresa".

Insistió una vez más que reactivar a AHMSA dependerá totalmente de la voluntad del Gobierno Federal, pero dijo el panorama sigue siendo incierto y solo por una cosa:

"Dentro de esto tengo que ser cauto, todavía tengo a un francotirador peligroso que tiene "otros datos", finalizó.