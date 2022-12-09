Podría construirse una clínica del ISSSTE

Vecinos de la colonia Sección V, sostuvieron una reunión con el alcalde Dr. Mario Dávila, la síndica de Mayoría, Rosa Nilda Noriega y el regidor del Adulto Mayor, Leonardo Rodríguez, para tratar el asunto de un predio que podría ser utilizado para la construcción de una clínica del ISSSTE, tema en el que todos los vecinos de esta colonia están de acuerdo.

La reunión obedece a una solicitud hecha por la delegación del ISSSTE federal, envió una petición para un predio donde pudieran construir la clínica y es en la colonia Sección V, donde hay un espacio que podría ser utilizado, solo que existe el inconveniente de que se trata de un área verde.

En ese sentido, la síndica de mayoría, Rosa Nilda González Noriega, dijo que como autoridades deben respetar ley, “Porque nadie puede estar por encima de la ley” esto n relación a lo que marca a lo que está establecido precisamente por la ley en relación a las áreas verdes con las que deben contar las colonias.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia estuvieron de acuerdo en ceder los derechos para y firmar cada uno de ellos , para establecer que están de acuerdo, sin embargo el alcalde señaló que la petición primero deberá presentarse ante el cabildo, para que sean ellos quienes decidan sobre la desincorporación del predio, lo que podría ser este mismo año, o a principios del próximo 2023.