Podría llegar al Estado industria Aeroespacial

Londres, Inglaterra; 19 de julio de 2018.- La delegación Coahuila que encabeza Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía y Turismo, que busca atraer inversiones para nuestro estado en la Feria Aeroespacial de Farnborough, tuvo otra saturada agenda de trabajo en la que se entrevistó con empresas del ramo y visitó pabellones de países participantes en esta feria internacional.

Con el objetivo de exponer las bondades con que cuenta la entidad para la inversión, se visitó el pabellón de una empresa dedicada a la manufactura de placas de aluminio para la industria aeroespacial.

Asimismo y dentro del pabellón de México se recibió a una importante empresa dedicada a la comercialización internacional de proveeduría de manufacturas, clave en el desarrollo de pequeños productores.

En ese mismo lugar, la delegación Coahuila se entrevistó con representantes de una consultora internacional dedicada a dirigir inversiones del sector aeroespacial, con la que se acordó trabajar en conjunto para atraer inversiones a nuestro estado.

Dentro de las visitas realizadas a otros pabellones, se sostuvieron reuniones con la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá, con la que se habló sobre las oportunidades de Coahuila en el sector aeroespacial, aprovechando la conectividad del proyecto carretero transnacional Port to Plains.

Por último se visitó el pabellón de Turquía, en donde se trataron temas referentes al desarrollo económico del estado, las oportunidades y los beneficios de hacer negocios, así como seguir en contacto para una posible visita el próximo año de empresas interesadas en ver a Coahuila como un buen destino de inversión.