Podría regresar Agustín Ramos a su cargo

Monclova, Coah.-Se valorara en los siguientes días el regreso de Agustín Ramos director de Protección Civil municipal, y quien fue retirado de su cargo por presuntamente estar involucrado en el caso de maltrato y crueldad animal.

Tras darse a conocer públicamente videos con imágenes fuertes donde elementos de bomberos en ese entonces a cargo de Agustín Ramos asesinaban de manera cruel a perros en instalaciones municipales, se decidió retirarlo de su cargo, ahora está en manos del jurídico revisar el caso y presumiblemente regresar a sus labores en los siguientes días.

El alcalde Mario Dávila Delgado habló respecto al tema y aseguró que de manera oficial Agustín Ramos no ha regresado a su oficina y en la misma situación se encuentra el comandante Julio Ríos.

“Hay leyes al respecto y la que imperó fue la ley estatal tanto de protección animal como seguridad pública y ningún reglamento municipal puede estar encima de una ley superior tenemos que adaptarlo a la ley existente y eso fue lo que se hizo, presentando la denuncia correspondiente, aquí también sería un área de oportunidad para los diputados que revisen el tema siempre y cuando estén dentro de una situación mandatoria de una ley federal.” Indicó respecto a la cantidad económica que se solicitó al ex bombero como salida alterna y respecto a las voces ciudadanas que señalan cuesta más la vida de un perro que la de un humano.