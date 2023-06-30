Policía no respetó el protocolo

Tras lamentables hechos donde un oficial municipal pierde la vida por impactos de arma de fuego en ciudad Frontera, el director de Seguridad Pública de Monclova Raúl Alcocer informó que de acuerdo al protocolo de seguridad siempre deben de haber dos elementos a bordo de una unidad.

Explicó que policías no deben de atender el llamado solo, sino que deben de solicitar el apoyo hasta que llegue otra unidad.

“A lo que sabemos es que esta persona (oficial de Frontera) le fueron a solicitar el apoyo pues había ocurrido algo, y ahí fue donde lo atacaron, no tienen por qué salirse solos, hay que avisar”

“Aprovecho para informar a las unidades que el protocolo indica que, si van a detener un carro, si va haber algo, tienen que reportarlo por radio y todas las unidades lo escuchan y se aproximan al sector” mencionó.

Dejó en claro que viene en el reglamento reportar cualquier detención de alguna unidad, por lo que exhorto a mantenerse siempre en equipo, no estar solo, a excepción de las unidades que se destinan en puntos como en el DIF pero ellos están resguardados.