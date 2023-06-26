Policías la hicieron de parteros

MONCLOVA, COAH.- Una mujer dio a luz a un varón a bordo de su automóvil, en calles de la Zona Centro, donde fue auxiliada por elementos de Tránsito Municipal, quienes recibieron al recién nacido mientras arribaban los paramédicos Cruz Roja Mexicana.

Fue alrededor de las 12:05 horas de ayer, cuando Amairani Lizeth Flores Torres, de 27 años de edad, rompió la fuente y entró en labor de parto en el asiento del copiloto de su auto Nissan, mientras se encontraba estacionada sobre la avenida Constitución, en compañía de su mamá.

Desesperada al ver que su hija estaba por dar a luz, Alma Delia Torres Rosas, detuvo la marcha de la patrulla 213, en la que viajaban los oficiales de Tránsito Municipal, Iván Ramos y Pablo Rubio, quienes al escuchar lo anterior, no dudaron en detenerse.

Los oficiales solicitaron el apoyo de los socorristas de la benemérita institución, mientras ayudaban a Amairani a traer al mundo a su bebé. A la llegada de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, la joven ya había dado a luz, por lo que procedieron a cortar el cordón umbilical del recién nacido, quien fue entregado a su abuela.

Tras confirmar que el varón y su madre se encontraban estables, los paramédicos se encargaron se llevarlos al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron en manos de los especialistas.