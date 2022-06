"Politizan SIMAS"

"SIMAS se está politizando", señaló Eugenio Williamson Iribarren; presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, luego de que acudiera al Consejo de Simas y se le prohibiera la entrada.

Mencionó que acudió por invitación del alcalde Roberto Piña, decidió ponerlo como consejero pero no le permitieron la entrada, explicó que para esto, Frontera eliminó un consejero y metieron a la CMIC, no se iba a votar por otro consejero sino que era una sustitución.

Indicó que no es justo para los ciudadanos que se politice el sistema de aguas, lo que se debe hacer es que SIMAS haga su trabajo eficiente, transparente, estirar el dinero para todas las obras, tener una visión más a futuro para saber cómo enfrentar el problema de la falta de agua, hacer presas, pozos, hacer plantas tratadoras para que aprovechen las empresas.

"No se la pasan puro remplazar agua, tubería y drenaje, hay que ver a futuro, estamos viendo como están en Nuevo León, es impórtate que haya gente capacitada, calificados, comunicativa, el sistema de aguas tiene gente buena, Campos está molesto por una declaración, pero solo hizo referencia a un cuestionamiento", comentó.

El presidente de CMIC mencionó que se necesitan más ganas por parte de quienes están en el consejo de SIMAS, "Les falta muchas ganitas, que se pongan a jalar", comentó.

Dijo que la autoridad máxima para SIMAS es el consejo, con los 6 nuevos consejeros que pusieron puede medir fuerza, por qué esos 6 consejeros en lugar de que fueran del Estado no fueron gente de la iniciativa privada que siempre ha pertenecido a este consejo.

"No es bueno que se politice, deberíamos buscar personajes destacados que no tengan que ver con la política, ahora a mi no me dejaron pasar, había instrucción del director del sistema, en lugar de consejeros del estado que sean de la Región, que no tengan que ver con la política, que sean imparciales para que no se politice esto y avanzar", señaló.