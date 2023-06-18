Por concluir tercera etapa de regularización

A dos semanas de que concluya la tercera etapa del Decreto de Regularización de vehículos de procedencia extranjera, sin que hasta el momento se tenga información si autorizará una extensión más del decreto.

Alejandro Pérez Hernández, Coordinador del Módulo del REPUVE señaló que el próximo 30 de junio vence el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera de acuerdo a la información oficial.

Indicó que hasta el momento no se tiene indicaciones de que se vaya a ampliar el proceso o si se vayan incluir algunos otros vehículos, por lo que están trabajando para concluir con el proceso al cierre de este mes.

Recordar que la regularización de autos de procedencia extranjera el 01 de junio del 2022, por lo que ya se tiene más de un año abierto el proceso, sin embargo aún hay un importante número de vehículos sin regularizar.

Hasta el día de hoy se han regularizado 6 mil 712 vehículos en el módulo del Aeropuerto “Venustiano Carranza”, que se suman a los que se han realizado en el modulo de Frontera, Castaños y Escobedo.

Se desconoce si se vaya a ampliar el proceso, o si se dará oportunidad a los vehículos cuyo número de serie inicia con letra.

Así mismo señaló que al acercarse la fecha de cierre, continúan las personas que tratan de aprovechar la situación, por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos para que no caigan en engaños de personas que prometen regularizar vehículos que no han sido incluidos en el decreto hasta el momento.