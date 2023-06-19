Por corto circuito

Corto circuito deja sin luz al Jardín de Niños “Ana María Gallaga”, en donde la institución desalojó el inmueble ante el riesgo de que se tuviera una descarga, debido a los cables que quedaron sueltos.

Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando la dirección del plantel solicitó el apoyo del departamento de Protección Civil, debido a un corto circuito que se extendió y derribó una de las líneas del plantel que se encuentra a unos metros del departamento de Seguridad Pública.

La directora María Lourdes Ramón, mencionó que se detectó un corto circuito en la parte externa del plantel, en donde se encuentra el centro de carga, que inmediatamente generó otro corto se extendió por el cable, ocasionando que una de las líneas que se encuentran en la calle cayera.

Señaló que el cable con corriente quedó expuesto en el suelo, en el paso para las personas, además el incidente se dio a la salida de los estudiantes, por lo que se pidió el apoyo a las autoridades.

Para evitar cualquier riesgo se utilizó la salida de emergencia, como medida de prevención, por donde se dio salida a los estudiantes que acudieron el día de ayer, debido a que no todos los alumnos acudieron ante las altas temperaturas.

Personal de Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad atendieron dicho reporte, acordonando el área y cortando la energía en el sector, para poder levantar el cableado y reconectarlo a fin de evitar cualquier riesgo.