Por unas veladoras pierde su hogar

Sin hogar se quedó Juanita Elizabeth Guerrero González pues su domicilio se incendió la noche del martes, luego que dejó unas veladoras prendidas al interior.

En la esquina de las calles Nelly Campobello y Felipe Ángeles de la Colonia Cañada Sur es donde Juanita residía hasta ayer, pues la vivienda sí quedó muy afectada, sobre todo, en el cableado eléctrico y algunos muebles que quedaron inservibles.

Juanita se fue a dormir temprano, ella trabaja en una base de taxis como operadora e iba de primera al día siguiente, pero dejó veladoras prendidas que puso a sus santitos, sin imaginar la tragedia que viviría horas más tarde.

Ella tenía afuera de la vivienda las imágenes de San Judas Tadeo y San Miguel Arcángel, mismas que hace poco tiempo decidió meter al otro cuarto en la vivienda, y ahí colocaba sus veladoras, que la noche del martes fueron la causa del siniestro.

Juanita vive sola, dijo que fue alrededor de las once de la noche, cuando un vecino le tocaba la ventana para avisarle que la casa se incendiaba y que debía salir.

Platica que, al momento de darse cuenta de la situación, fue a abrir la puerta del cuarto y se le vino un intenso humo negro encima que comenzó a causarle estragos en su respiración.

Por ello, los vecinos decidieron quebrar la ventana del cuarto para que pudiera entrarle un poco de aire puro. Cuando se repuso se decidió a salir y buscar la puerta.

"Tropecé con algo, me caí al suelo, y como pude a rastras salí de la casa, afuera los vecinos me recibieron y me auxiliaron, ya habían hablado a los bomberos y a la cruz roja, pero se tardaron mucho en llegar", comentó.

Dijo la afectada, que se quedó sin hogar, pues el interior del área en la que comenzó el incendio está muy siniestrada, pero también el techo está en peligro, los cables de energía quedaron inservibles, la casa no tiene luz.

Casi toda su ropa quedó incinerada, y no tiene recursos para buscar otro lugar donde vivir, por lo que pasó un número de cuenta a donde la gente que desee ayudarla puede enviar por transferencia lo que pueda por apoyarla, a la tarjeta 4169160800157910 de Bancoppel.