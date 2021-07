Posponen obras

La Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción sigue trabajando brindando capacitación al personal aun y cuando el panorama es más difícil cada día, sobre todo con el reciente anuncio por parte de las obas del Gobierno del Estado que pospuso las obras que se realizarían con el impuesto del ISN del presente año.

Raúl Flores presidente de la CMIC comentó que la cámara sigue certificando personal dando cursos para mejorar a las personas, trabajando al servicio de la comunidad.

De los socios de CMIC desconoce cuántos están en riesgo de cerrar, pero sí no se registraron esos 50 en la cámara es un hecho que ya no van a trabajar, posiblemente se dedicarán a otras actividades.

Dijo que la situación empeora cada vez más, no hay solución en Ahmsa, está el tema de outsourcing y ahora el Gobierno del Estado prometió hacer varias obras con el ISN del año pasado, son 10 libramientos que ya anunciaron que empezarán a construir hasta el 2022 y terminarán en el 2023.

"Afectará mucho porque era lo que constructores de la Región esperaban, si no hay estas obras, aunado al outsourcing la situación empeora cada vez más", comentó Raúl Flores.

Dijo que además el Gobierno Federal no ha permitido arrancar porque no está estructurada la secretaría que se requiere, dijo que por otro lado no se saben cuántas obras se realizan por parte de la federación, no saben quiénes las hacen, sí se concretan o si hay avances por parte de la federación, porque es información que no se tiene en el observatorio y es necesaria.