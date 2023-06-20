Premian a ganadores de La Novia del Viento

MONCLOVA., COAHUILA.-EL museo Biblioteca Pape en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Leonora Carrington premiaron a los ganadores del concurso de dibujo y cuento breve “La Novia del Viento” en honor a la artista mexicana Leonora Carrington.

La Directora del Museo Gloria Benavides Dávila agradeció la participación de una gran cantidad de estudiantes de nivel superior, quienes hicieron un gran esfuerzo para plasmar en dibujo así como en cuento breve la obra de la distinguida Artista Leonora Carrington, la cual inspiró verdaderas obras de arte.

“Apreciar el talento de los jóvenes universitarios de la región es todo un privilegio pues podemos darnos cuenta que una artista de renombre como es Leonora Carrington puede inspirar a las nuevas generaciones a crear nuevas obras de arte que son estupendas, para este concurso se recibieron 151 dibujos y 31 cuentos breves, todos llenos de imaginación pero sobre todo de arte, lo cual es importante reconocer”.

En esta entrega de premios estuvo presente el subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado Francisco Osorio Morales quien mencionó que para la SEP es importante que se explore el arte en las nuevas generaciones, poniendo en práctica la creatividad de las nuevas generaciones quienes entregaron trabajos de mucha calidad.

Los ganadores en la categoría de dibujo quienes compitieron entre más de 151 obras de arte fueron la estudiante Mariana Gutiérrez quien obtuvo el tercer lugar con la obra “El universo de Leonora Carrington”, el segundo lugar fue para Emili Menchaca Moreno y el primer lugar para Luisa Zamarripa Barrón.

Por su parte los ganadores para la categoría de cuento breve fueron Sara cadena con la diosa Blanca quien resultó ganadora del tercer lugar, Guadalupe Flores con Mirada caleidoscópica de la diosa Blanca en segundo y Jorge Bermea en primer lugar.

Cabe mencionar que los ganadores recibieron su reconocimiento así como premios en efectivo, además de que sus obras fueron exhibidas en las instalaciones del museo.