Prepara plática la SEP para 200 estudiantes

MONCLOVA., COAHUILA.-Un promedio de 200 estudiantes de nivel secundaria participarán en un foro de diálogo donde se desarrollarán temas como son las adicciones, el suicidio y la cultura de la paz, con lo que se pretende concientizar a los estudiantes sobre estos temas que son tendencia y de vital importancia en estos tiempos.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos dijo que será el próximo 17 de junio en la plaza del Magisterio donde las escuelas secundarias de la Región Centro enviarán a representantes estudiantiles para dialogar sobre este tema que debe ser comprendido y conocido por todos, ya que hoy en día los casos de adicciones, son muy comunes y es necesario fomentar la paz entre la juventud.

Dijo que por disposición de la Secretaría de Educación Pública se dialogará con directivos y docentes para que sean ellos quienes elijan sus representantes escolares y de esa forma se hagan participes de este evento, lo anterior como oradores, expositores y sobre todo como conocedores del tema, pues es por medio de ellos que debe hacerse llegar a todos los estudiantes de nivel básico del estado.

Cabe mencionar que el titular de servicios educativos en la región centro descartó que la totalidad de los alumnos acudirán a clases el sábado 17 de junio como se había hecho público, toda vez que solo quienes participen en este evento serán llamados al punto antes mencionado y en caso de que exista alguna otra disposición para ese día se les dará a conocer por medio de sus docentes.