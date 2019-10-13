Preparan el Amparo para ser procurador de órganos

Monclova, Coah.- El Hospital Amparo Pape inició trámites para certificarse como hospital procurador de órganos con el fin de dar agilidad y legalidad a este proceso, informó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción 4 de la Secretaría de Salud.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción 4 de la Secretaría de Salud

Desde hace un mes presentan ante la Secretaría de Salud documentación como parte de los requisitos que deben cumplir y próximamente deberán enviar a personal médico a capacitarse en la Ciudad de México, quien, a su vez, instruirá a más personal en el hospital para estar preparados en caso de una donación o probable donación.

Actualmente cuando llega a presentarse una situación de posible de donación de órganos, de Saltillo tienen que acudir para realizar el protocolo tanto el acercamiento con los familiares como las pruebas que deben revisar en el paciente, extracción y destino de los órganos, comentó.

Destacó que desde el contacto con los familiares del paciente con posibilidad de donar, por contar con muerte cerebral u otra situación, debe ser con personal capacitado para dar la orientación y sensibilización sobre la noble labor de donación cuando ellos, como familia, están pasando por un dolor emocional dada la condición de su paciente.

Esperan poder contar con la certificación de hospital procurador de órganos antes de concluir el año y realizar desde el hospital Amparo Pape el proceso de la donación o avanzarlo pues antes de una extracción de órganos y dialogar con la familia, personal experto debe revisar los encefalogramas y tomografías del paciente para verificar su muerte y entonces continuar con los siguientes pasos, afirmó.

Señaló que el personal tiene que estar bien preparado para activar el protocolo de procuración de órganos ya que debe actuarse rápido para evitar el deterioro de los órganos y hacerlos llegar a los pacientes a quienes beneficiarán con dar vida o mejor calidad de vida.

Manifestó que en el estado hay mil 900 casos de personas esperando un trasplante de algún órgano y a nivel nacional la cifra es de 30 a 40 mil posibles favorecidos.

Dijo que no es recurrente en el hospital casos donde el paciente pueda donar órganos, sin embargo, sí se han presentado y es mejor estar preparados por si sucede dado que al hospital llegan emergencias de traumas por accidentes o mismos pacientes internos con enfermedades prolongadas.