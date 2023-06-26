Preparan la nueva escuela mexicana

MONCLOVA., COAHUILA.-Más de 1000 trabajadores de la educación participaron en el Cuarto Foro de Análisis de la Nueva Escuela Mexicana, el cual tuvo como principales exponentes a la conferencista Eréndira Piñón y la doctora Patricia Frola, ambas referentes a nivel nacional, ayudando así a los directivos de la instituciones a tener mejor claridad sobre las nuevas propuestas que se aplicarán próximamente.

Everardo Padrón García, dijo que en este foro participaron maestros de base, jefes de sector, subdirectores, supervisiones, asesores técnicos e incluso docentes jubilados con la intención de mejorar el servicio educativo en todos los planteles del estado.

Mencionó que en este nuevo modelo se pone a los alumnos en el centro, implicando la reforma y nueva manifestación educativa en cuestión de libros de texto, plan y programas de estudios así como materiales para utilizar en clase.

Comentó que para que no existan dudas en los docentes, se han realizado cuatro foros en los cuales han participado más de 1000 docentes quienes han dado a conocer sus inquietudes sobre la nueva escuela mexicana, la cual se aplicará a partir del próximo ciclo escolar 2023-2024.

El Secretario General de la sección 5ta dijo que es importante que todos los docentes participaran de esta capacitación, ya que en base a ella es como se aplicarán los conocimientos centrados en el aprendizaje de los estudiantes a partir del próximo ciclo escolar.-