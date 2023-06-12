HOY obreros unidos exigirán su dinero a AHMSA

MONCLOVA, COAHUILA. – “Perdamos el miedo y luchemos como hombres y jefes de familia por el sustento”: señala la invitación a la manifestación convocada para la tarde de este lunes 12 de junio a realizarse en la plaza del Ave Fénix en contra de Altos Hornos de México, a partir de las 3:30 de la tarde.

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A la manifestación se está invitando a participar a obreros y a empleados de confianza, así como a los ciudadanos que se quieran solidarizar con la miles de familias afectadas por la crisis financiera por la que atraviesa Altos Hornos de México.

En la invitación que circula en redes sociales y en grupos de WhatsApp se invita a los trabajadores de AHMSA a dejar de lado sus diferencias sindicales y a unirse como un solo grupo, para exigir los sueldos y las prestaciones laborales que les debe la empresa:

“Único punto a tratar: dejar afuera toda diferencias sindicales, ideológicas o partidistas; Para unirnos en un solo frente para resolver esta situación desesperante por la que pasamos solo en unidad se conseguirá. Se tomarán acciones sin perjudicar a la ciudadanía tenemos que ser miles de personas”.

“Perdamos el miedo y luchemos como hombres y jefes de familia por el sustento”.

En la invitación se recalca que el pago de las semanas y quincenas que les debe a los obreros sindicalizados y los empleados de confianza, “dependen de tu asistencia… vamos a dejar a un lado nuestras diferencias”.

“CUANDO EL PUEBLO SE LEVANTA EL EMPRESARIO TIEMBLA”, finaliza la invitación a los trabajadores de AHMSA.