Presenta María Luisa semblanza de Walt

La Feria del Libro 2019 se sumó a la celebración del 200 Aniversario del nacimiento del poeta Walt Withman, considerado el poeta de la Democracia, que fue el padre de la poesía libre, con su característica forma de expresarse.

Como parte de las actividades de la Feria del Libro, la poeta mexicana María Luisa Iglesias, y quien radica en Monclova desde hace años, presentó la semblanza del poeta norteamericano con la finalidad de reconocer su influencia dentro de la literatura.

Walt Withman es considerado el poeta de la igualdad, de la democracia y la naturaleza, que al cumplir 200 años de su nacimiento se considera que no se le da la difusión y reconocimiento que merece.

Conmemoran los 200 años del nacimiento de Walt Withman.

Se considera que junto a Thoreau y John Muir sentó las bases para enseñarnos a mirar el medio, a la naturaleza, como algo valioso en sí mismo.

María Luisa Iglesias autora de tres libros y ganadora del primer lugar en el Concurso Estatal de Poesía Olga Arias en 2004 y en 2008 Premio Estatal de Poesía Enriqueta Ochoa, señaló que lo que se busca es presentar a Withman desde un punto de vista diferente que permita que llegue a toda la gente.

Señaló que Withman es considerado el poeta de la democracia, el poeta incluyente, el poeta de la libertad, y dentro de su poesía incluye a todo el universo a las platas, los animales, incluye a todo mundo.

Comentó que dentro de su poesía existen dos características representativas, que es la forma y el tema: la forma porque se deslinda de todas las tendencias de la poesía, de la estructura como el soneto, todo lo que estuviera en rima, con un estilo de poesía libre, por lo que es considerado el padre de la poesía libre.

También se caracteriza por el tema de sus poesías, ya que escribía sobre lo que nadie más se atrevía como a las prostitutas, la democracia entre otros, con un enfoque hacia la naturaleza y el universo.

Destacan la influencia de Withman dentro de la literatura y la democracia.

Su primer libro, “Hojas de Hierba” de 1855 se considera que estuvo muy adelantada a su época, incluso mucha gente no consideraba que era un poema, acostumbrados a que la poesía tenía frases cortas, y contaba con cierta musicalidad y ciertas cosas, pero la de él no era así, por lo que fue muy criticado, pero se mantiene vigente.

En su forma de ver la vida igualó mujer y hombre en una época en la que la mujer estaba subyugada al hombre: “Y digo que tan noble es ser mujer como ser hombre”; dignifica a los animales que eran vistos como meras herramientas, alimento o alimañas a exterminar: “Creo que podría vivir con los animales: son tan plácidos e independientes; no me canso de mirarlos”.

La exposición de la literatura de Walt Withman fue presentada a estudiantes y público en general, que acudió el día de ayer a las actividades de la Feria del Libro.