Presenta Melina su primer libro

Melina Onofre González es una monclovense que con tan solo 13 años de edad publicó su primer titulado "Una entre doce" un compendio de historias creadas desde su imaginación, con esto se convierte en la primera escritora coahuilense en publicar un libro siendo tan joven.

Cursa el segundo grado de secundaria y desde muy pequeña tomó el gusto por las letras, la lectura y la escritura, su familia siempre le fomentó leer, escribir, estar en concursos de lectura, escritura y poesía.

Este libro es un compendio de historias narradas desde una perspectiva fantasiosa, basadas en vivencias propias, con una manera de escribir extraordinaria, plantea sus ideas en términos de otras.

La Editorial Idilio del municipio de Torreón la invitó a formar parte de la editorial luego de que la escritora Renata Chapa leyera unos textos que el padre de la niña dio a conocer en sus redes sociales.

"Me siento orgullosa, creo que cuando entre a la universidad me podré ganar alguna beca o tener experiencia, yo quiero estudiar letras o periodismo,", comentó.

El primer tiraje de impresiones lo está vendiendo en el colegio Guadalupe Victoria al que pertenece y sus compañeros la han felicitado a diario.

Una de sus historias se titula Sal y Azúcar, Melina mencionó que se basó en una historia que le contó su abuelo paterno y la convirtió en una historia original. Esta trata de una mujer anciana que perdió la imaginación debido a un trauma que sufrió de niña.

La mujer se pone a recordar todas las historias con los libros que leyó de pequeña y menciona una frase mal contada "cuando sueña puedas vivir mil vidas", pero la realidad es que con los libros puedes vivir mil vidas, la protagonista de esta historia trata de recordar los momentos felices y recuerda esa historia que me le contó su abuelo.

"Son vivencias, sueños, recuerdos casi siempre trato de cargar con un cuaderno para cuando me siento inspirada escribirlas y al final recopilarlas en una historia, digamos que cuando escribo todo a mi alrededor se nubla y me enfocó solo en escribir, es como entrar en un portal, me sintiera emocionada y todo lo guardara para mí misma y en el papel", comentó.

Mencionó que los subgéneros literarios favoritos son el misterio, el suspenso, drama y fantasía, en estas se basan las historias que escriben Melina.

"A los escritores nos denigran mucho más cuando somos mujeres, pero para mí esto es mágico, ya presenté mi libro con mis compañeros", comentó.

Agradeció el apoyo de su familia, su padre la apoyó económicamente para publicar el libro, su madre la lleva a presentaciones y la apoya incondicionalmente, además su tío Arturo Gózales, además de sus abuelos y amigos que no paran de preguntarle sí seguirá escribiendo.

"Me veo siendo una persona exitosa con una carrera, maestría, quién sabe a lo mejor un doctorado, no sé, me gustaría estudiar letras", comentó.