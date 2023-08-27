Presenta Verónica Martínez el recuento de sus actividades legislativas

Monclova, Coah.- Durante su cuarto y quinto día de gira de trabajo, ante la presencia de alcaldes y alcaldesas, así como de la ciudadanía de los municipios de Escobedo, Abasolo, San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento, Castaños, Candela, Frontera y Monclova, la senadora Verónica Martínez García presentó el informe de resultados de su trabajo legislativo en el Senado de la República.

Destaca en su informe que a título personal, ha presentado 77 iniciativas de reformas y 179 puntos de acuerdo buscando mejorar la legislación actual, y presentando alternativas para fortalecer el marco jurídico que brinde mayor seguridad a las y los mexicanos.

Verónica Martínez se desempeñó como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y actualmente preside la Comisión de Marina, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

En su trabajo por las regiones destaca la labor realizada en apoyo a los trabajadores de la Región Centro y Carbonífera por la situación tan compleja que atraviesa AHMSA, la declaratoria de emergencia de la zona, las reuniones con funcionarios y los múltiples exhortos para buscar medidas de apoyo de las diferentes dependencias del Gobierno Federal.

En su mensaje recalcó que en estos informes la cercanía con la gente le ha permitido actualizar los temas de su agenda legislativa, y afirmó que una de las solicitudes ha sido buscar la reclasificación de la tarifa eléctrica para la región Centro-Desierto, con el antecedente del registro histórico de altas temperaturas.

En su mensaje final la senadora se dirigió a los presentes de manera franca y abierta para enfatizar: “Soy una mujer que conoce y está comprometida con nuestro estado. Soy una senadora que escucha, que regresa y que cumple sus compromisos”.