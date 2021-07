Presunción de inocencia en caso de la Guardia Nacional

La Fiscalía General del Estado pidió manejar solo como "probable responsabilidad" la supuesta participación de elementos de la Guardia Nacional en el robo de chatarra de los patios de AHMSA.

El delegado dijo que tras esos señalamientos hay que tener en cuenta que toda persona que es presentada ante una autoridad judicial adquiere la calidad de probable responsable, no de plenamente responsable.

"Estos señalamientos deben de evaluarse, no son cosa menor, pero va a corresponder a Fiscalía a través del Ministerio Público corroborar los señalamientos de la declaración de las dos personas, no tiene que ver con que pudieran ser o no elementos de la Guardia Nacional, pues independientemente de quien se trate se tiene que actuar", comentó.

Rodrigo Chaire Zamora, mencionó que la detención de los dos hombres fue en flagrancia, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y dentro del proceso que se realizó la vinculación a proceso con un plazo de investigación.

"Ellos rindieron una declaración asistidos por su abogado, en torno a esto hay líneas de investigación complementaria y dentro de las 48 horas son exclusivas para el Ministerio Público para recabar algunos datos de prueba", señaló.

Señaló que AHMSA presentó denuncia abierta por la afectación que sufrió, no hace señalamiento directo a una persona específica, es tema del desarrollo de la investigación, corresponderá a la fiscalía determinar si hay una persona involucrada o sí en base a señalamientos es factible que otras personas sean señaladas como probables responsables.

"No podemos compartirlo todavía, hasta que no haya algo definido para nosotros nace una hipótesis más que se tiene que corroborar, sin datos de prueba más que una manifestación, se abre otra hipótesis de investigación pero se tiene que corroborar para emitir alguna declaración que pudiera ser pública", comentó.