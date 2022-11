‘Presupuesto federal es centralista e insuficiente’

“Aprobar el Proyecto de Presupuesto 2023 es dar una puñalada en la espalda a los mexicanos. No me refiero a las élites, ni a los poderosos, me refiero a los más vulnerables, a aquellos a quienes el presidente prometió proteger.” Así se refirió el legislador saltillense Jaime Bueno Zertuche quien este martes fijó postura a nombre de los 69 diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación ante el Pleno.

Durante su intervención, el también dirigente del PRI en Saltillo, señaló la falta de proyectos regionales que fomenten el empleo y estimulen la inversión. Mencionó la ineficacia para combatir la inflación e impulsar la productividad de las principales obras en desarrollo como el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Al referirse sobre la situación en el campo, hizo hincapié en la reducción de recursos y la descapitalización que viven actualmente los productores.

Calificó el proyecto como centralista, contrario al federalismo, poniendo como ejemplo el caso de Coahuila que en 5 años únicamente ha visto un incremento menor al 5%. Añadió “Sembrando Vida se le están destinando $37,000 millones de pesos, y sólo tiene presencia en 21 entidades federativas, mi estado no recibe un peso de estos recursos a pesar de tener una afectación de casi 19,000 hectáreas por incendios forestales; y no termina ahí el presupuesto carretero se concentra en 4 entidades, sin que existan recursos etiquetados para nuestro Estado. ”

Señaló que Coahuila en el periodo de 2018 a 2023 ha dejado de recibir más de 18,000 mil millones de pesos, situación que se replica en varias entidades del país.

Instó a las y los diputados a apoyar a los campesinos, a facilitar el acceso a los servicios de salud, impulsar a los empresarios y emprendedores y a los municipios que tienen que atender las necesidades más inmediatas de la población.

Rechazó el recorte al Instituto Nacional Electoral, pues lesiona gravemente la organización de los procesos electorales, debilitando la democracia

Reiteró el compromiso del PRI con las y los mexicanos “Seguiremos insistiendo en una asignación equitativa y responsable de los recursos públicos. México es la suma de los esfuerzos de millones de hombres y mujeres que diariamente dan, han dado y darán su esfuerzo en las calles, en el campo, en las aulas, en las empresas, arriesgando, atreviéndose, apostando por un mejor mañana.” Concluyó