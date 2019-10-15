Prevén crezca 38% comercio en línea

MONTERREY, NL.- Para 2023 el comercio en línea en México crecería un 38 por ciento respecto a 2019 debido a una mayor penetración en los usuarios, según estimaciones de la firma Statista.

El reporte de mercado prevé que en 2019 los ingresos de este segmento alcancen 9 mil 40 millones de dólares y que en 4 años esta cifra alcancen 12 mil 479 millones de dólares.

Lo anterior, se debe a una mayor penetración del comercio electrónico en el País de 50.7 a 59.3 por ciento, en el periodo de referencia.

En cuanto a los segmentos con mayor crecimiento en e-commerce se espera que sean los referentes a juguetes y moda con avances anuales promedio de 11.8 y 9.6 por ciento, respectivamente.

Daniel Hernández, especialista de Miebach Consulting, refirió que la accesibilidad a internet, a dispositivos móviles, a métodos de pago off-line, así como campañas especializadas -Hot Sale, Buen Fin y Hot Monday- son algunos factores que impulsan su crecimiento.

“Hay empresas en México que han decidido entrar de lleno a competir en el sector, tanto empresas enfocadas exclusivamente a la venta a través de internet como empresas tradicionales con tiendas físicas”, apuntó

En Latinoamérica, el País es el segundo en importancia en cuanto a liderazgo de e-commerce, sólo por debajo de Brasil que para finales de año percibirá ingresos por 15 mil 279 millones de dólares y una penetración en la población de 60.5 por ciento.

Para com

“Si bien, aún estamos lejos de los países líderes en el comercio electrónico, es una realidad que, cada vez más, el consumidor mexicano ve como una opción viable el realizar compras en línea y esto se refleja en el gran crecimiento que ha tenido el mercado”, señaló el consultor.

Sin embargo, a pesar del crecimiento esperado en los próximos años en México, con una tasa promedio anual de 8.4 por ciento, sería superior al avance de Brasil de 2.5 por ciento anual, para 2023 el País seguirá ostentando el segundo puesto en América Latina.