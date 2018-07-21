Prevén solo se atienda a inscritos en Seguro Popular

Monclova, Coah.- A corto plazo, la Secretaría de Salud restringiría la atención a la población abierta y solo atenderá a derechohabientes del Seguro Popular por cuestión administrativa, adelantó Rosa Nilda Arocha Méndez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 4.

Aclaró que no hay aún un comunicado oficial, pero se comenta que cambiará la normativa, de modo que los programas que tiene la Secretaría –como brigadas de vacunación, detección de cáncer y otros– que eran gratuitos a la población abierta ya no lo serán.

“Hay algunos programas que estamos ofertando todavía a población abierta, como las mastografías, los servicios de planificación familiar, todos los métodos, los hemos estado dando indistintamente de que tengan Seguro Popular o no”, explicó, “las vacunas, hasta ahorita estamos trabajando de esa manera, no hemos recibido comunicación oficial en cuanto cambie la normativa, hemos escuchado que muy probablemente a corto plazo, sí cambia la normativa en cuanto a que tengamos que restringir nuestros servicios a derechohabientes del Seguro Popular”.

Dijo que tienen que llevar un control estricto de la aplicación de los medicamentos y biológicos, por lo que la medida de atención únicamente a los derechohabientes es debido a fines administrativos.

Reconoció que el Hospital Amparo Pape, como el Centro de salud Guadalupe, de la Jurisdicción Sanitaria 4, tienen alta demanda de la población en vacunas, métodos de planificación familiar y mastografías.

De prohibirse la atención a población abierta, consideró que las instituciones médicas del IMSS, Issste y del Magisterio deberán hacerse cargo de sus pacientes y mejorar su respuesta, pues muchos de quienes acuden a los centros de salud tienen su afiliación en otra institución.

Afirmó que siempre está abierta la posibilidad para que las personas que no cuentan con una seguridad social pueden darse de alta en el Seguro Popular.

La póliza del Seguro Popular es gratuita y abarca atención médica de consultas y algunos especialistas y cirugías, otros tratamientos son con costo mínimo.