Previenen suicidio

La presidencia municipal de Monclova, a través del departamento de atención juvenil, lleva a cabo una serie de pláticas dirigidas a los jóvenes sobre la prevención al suicidio, donde la principal causa es la depresión, comentó el Director de este departamento Joathan Romo Neira.

Dijo que la preocupación de alcalde Alfredo Paredes López, va más allá de la formación cultural y deportiva de los jóvenes de nuestra ciudad, pues uno de los temas a los que debe ponerse mucha atención es la conducta por parte de amigos, padres y maestros, que diariamente conviven con aquellos jóvenes que pasan por situaciones difíciles.

Explicó que las pláticas que se llevan a cabo en los planteles donde así lo solicitan, tienen como fin proporcionar información importante para prevenir la depresión que en muchas ocasiones encamina a un desenlace lamentable para toda la sociedad que es el suicidio.

“Todo tiene solución”, dijo el joven funcionario, y señaló que el propósito de las pláticas que se realizan a través del departamento que representa, es proporcionar la información oportuna convirtiéndose así en un enlace de ayuda.

“La depresión es real y se presenta a cualquier edad, género o posición económica, cuando se tiene este problema, no se sabe a quién recurrir, es por eso que en el ayuntamiento se han dado a la tarea de apoyar a las familias que cuentan con un familiar que pasa por una crisis depresiva que pudiera considerarse peligrosa.