Productiva gira de Mario Davila

Durante tres días el presidente municipal Mario Dávila Delgado visitó diferentes dependencias en la ciudad de México, aun cuando no fue recibido por el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador entregó un oficio de petición de apoyo para los obreros de Ahmsa ante el área de Atención Ciudadana.

“Visite varias dependencias en la ciudad de México, presente un oficio de petición para apoyo a los trabajadores y en ese sentido fue mi vista en palacio nacional y quedaron de resolverme en dos semanas y darme una respuesta ya sea en la parte de comunicación o parte presencial” mencionó.

Así mismo detalló que entre otras áreas presentó los oficios correspondientes en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como Hacienda además de visitar la cámara de diputados y la presidencia de la mesa directiva con Santiago Creel.

“Mis actividades durante tres días fueron solicitando el apoyo de obreros, la respuesta no son tan rápidos, tienen que valorarlo, enviando a donde corresponda pero se cumple el objetivo de ir personalmente y de recibirme en las áreas indicadas” mencionó.

Finalmente dijo que personalmente acudió a la ciudad de México, pero no estaría mal, acudir todos los alcaldes de la región para que sean atendidos personalmente por el presidente de la Republica.