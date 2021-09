Promueven taxis solo para mujeres

Previendo y con la experiencia de sentir el acoso de los hombres; buscando tener mejor protección para las mujeres, desde hace un par de semanas nació el servicio de moto-taxi denominado "Taxi Girl"; llevando y trayendo a mujeres exclusivamente, además de entregar paquetería y todo con costos bajos y accesibles.

Sandra Chávez es la fundadora y a quien le surgió la idea de terminar con el importunación de taxistas y choferes de transporte público a mujeres, por lo que con su motocicleta y actualmente acompañada de dos amigas tienen el servicio ya establecido y con gran avance en cuanto a clientela, con costos que no rebasan los 50 pesos.

"Todo surgió por la necesidad, me quedé sin trabajo y puse en práctica lo que sé hacer, que es andar en moto, comencé a ofrecer el servicio y funcionó, a la par me encontré con personas que tienen negocios y que debían entregar algún pastel, repostería, o paquete y de ahí también vi la oportunidad, en pocos días ya tenía clientes que me piden en horarios específicos; y ya con dos compañeras que estamos en lo mismo", indicó.

Los horarios en los que se encuentra activo este servicio es de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, aunque tienen la posibilidad de programas viajes extemporáneos y se hace sin problemas; además se respetan los lineamientos de sanidad al desinfectar las motocicletas; y ofrecer seguridad al entregar un casco y todo lo pertinente para su viaje.

La ventaja del servicio de moto-taxi radica en el costo y la distancia, pues es más barato que un taxi y más rápido que un camión de transporte público, combinan ambas versiones y con costos que no superan los 50 pesos.

"Estamos recibiendo muchas solicitudes tanto de clientes nuevas, pues solamente nos enfocamos a trasladar mujeres ya sea a su trabajo, alguna fiesta, o algún mandado; y también de vuelta, pues programas sus regresos y ya sabemos a dónde ir por ellas.

Hay muchas chicas que se quieren unir, pero de momento estamos viendo como programarnos, pues no contamos con una base establecida, solamente tenemos quien nos apoya con la logística y operatividad para distribuir los viajes.

Finalmente mencionó que cualquier servicio puede ser a través de Whats App al número 866 292 0504; o por llamada al celular 866 2819151.