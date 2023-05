Propone "El Tigre" Reparto del agua

SAN PEDRO, COAH.- Así como el general Lázaro Cárdenas del Río implementó el reparto agrario y creó los ejidos, el candidato ciudadano del Partido del Trabajo (PT) a gobernador, Ricardo Mejía Berdeja, se comprometió a realizar el reparto justo del agua para los campesinos de Coahuila.

"Porque si Lázaro Cárdenas en el 36 repartió la tierra, si ustedes me apoyan a ser gobernador, vamos a repartir el agua para los campesinos", afirmó "el Tigre" este sábado en una reunión en el ejido 20 de Noviembre, municipio de San Pedro de las Colonias, frente al monumento en honor uno de los más grandes presidentes de México.

Ahí fue arropado por ejidatarios y habitantes de comunidades rurales de San Pedro, Matamoros, Torreón y Francisco I. Madero, que bajo el aguacero gritaron "Con lluvia, con agua, Ricardo no se raja", "¡Gobernador, gobernado!", "No estás solo", "Queremos recuperar nuestro derecho al agua".

Ricardo "el Tigre" Mejía explicó que Coahuila vive como en el porfiriato, cuando unas cuantas familias acaparan los cargos públicos, la tierra y el agua, como los Abdala en San Pedro que se adueñaron de los módulos, los Onofre Contreras en Matamoros que se apropiaron de ejidos.

Además de Miguel Riquelme, Rubén Moreira y Salvador Hernández Vélez poseen tierras ejidales en Viesca, sin ser ejidatarios.

Y mientras los políticos se enriquecen, acaparan los recursos naturales y despojan de terreno a los ejidatarios, la gente del campo coahuilense carece de apoyos, sistemas de salud y educación, y son reprimidos por la policía estatal cuando quieren hacer valer sus derechos.

"Riquelme es dueño de extensiones en Parras, quitándole el agua a los ejidatarios de Parras, Cuatro Ciénegas y no se diga la Laguna, con sus cómplices Onofre y Abdala. Ese es el PRI corrupto, y Manolo Jiménez representa a esa corrupción", sostuvo "el Tigre".

Bajo la lluvia y frente al monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, el candidato ciudadano Ricardo Mejía se comprometió a detener el saqueo de los políticos corruptos, a llevarlos a la cárcel, a recuperar lo robado, resarcir el daño patrimonial e impulsar como nunca el desarrollo del campo en la entidad.

"Esta agua que hoy cae del cielo es un mensaje del Divino. Que ustedes estén aquí es un mensaje de las convicciones. Aunque truene y relampagueo, estamos firmes", señaló.

Asimismo refrendó que su gobierno será un aliado de la lucha campesina para recuperar el agua y los módulos para el sector social e hizo un llamado a la gente de las comunidades rurales a unirse a una insurgencia civil pacífica para hacer justicia y sacar al PRI corrupta a través del voto el próximo 4 de junio.

"No hay obstáculo que se interponga cuando hay un pueblo deseoso de recuperar su libertad. No hay pueblo que no salga triunfador cuando se decide a vencer a los caciques", subrayó Ricardo Mejía.

Posteriormente "el Tigre" encabezó un homenaje en el monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, donde reafirmó su compromiso de repartir el agua con justicia, llevar beneficios sociales a los ejidos y nunca más abandonar al campo.

En el evento estuvieron presentes los candidatos a diputados locales Guillermo González Felán (distrito 04), Virginia Originales y Karina Lavenant (distrito 07), Alfonso López Blanco (distrito 08) Miriam Saldaña (distrito 11) y Josué Hernández y las diputadas del PT Maribel Martínez Ruiz, Ana Karina Rojo, Esther Martínez, Araceli Celestino y Alicia Tapia, así como líderes sociales de las comunidades rurales de la Laguna.

GOBIERNO INCLUYENTE Y PROGRESISTA

Este sábado el candidato Ricardo Mejía Berdeja se reunió con pastores de iglesias y con integrantes de la comunidad LGBT+ de Torreón en eventos diferentes, donde los participantes expresaron sus preocupaciones y necesidades.

Betty Buga y otras mujeres representantes de la comunidad platicaron la intolerancia y falta de oportunidades que viven todas las personas de la diversidad sexual, además de solo recibir promesas de políticos que acuden como falsos profetas.

Invitado por la candidata a diputada en el distrito 10, Sarahí de León, quien expuso el acoso y los abusos sexuales y policiales que padecen desde jóvenes, "el Tigre" se comprometió a impulsar un gobierno igualitario e incluyente que garantice el respeto a los derechos de todas las personas.

"Tengo la convicción de luchar por la igualdad, la no discriminación y la no violencia. Voy a apoyar las causas suyas como causas propias", indicó Mejía Berdeja y agregó que "No voy a tolerar ningún tipo de violencia emocional verbal o física contra la gente de la comunidad, ni contra ningún coahuilense".

En la reunión "el Tigre" estuvo acompañado por su esposa Marlene Cañas de Mejía y las diputadas federales y locales del Partido del Trabajo.