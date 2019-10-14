Proponen refinería barata

Ciudad De México.- Construir una nueva refinería petroquímica, sería la solución más rápida y menos costosa para aumentar la producción de petrolíferos y al mismo tiempo reactivar la industria petroquímica del País.

Alejandro Villalobos, ex funcionario de Pemex, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) e ingeniero químico de la UNAM, aseguró que construir un complejo de este tipo sería más viable que construir Dos Bocas.

“En una refinería de petroquímica se combinan los dos procesos: hacer combustibles y para hacer petroquímica, combinas las dos posibilidades de generar productos.

“En una refinería como la que se pretende con Dos Bocas, solamente se harían petrolíferos como gasolinas, diesel y combustóleo”, explicó Villalobos en entrevista.

Para desarrollar esta refinería, Villalobos estimó un costo de aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares, de los 8 mil millones que que se prevé cueste Dos Bocas.

Ello, porque se aprovecharían los activos disponibles en los complejos petroquímicos de Cangrejera y Morelos, así como de la Terminal Marítima de Pajaritos ya que cuenta con toda la infraestructura necesaria para el manejo de crudo y de los productos petrolíferos.

“La integración de un proyecto de una refinería petroquímica en el complejo petroquímico Cangrejera, podría complementar la capacidad de expansión del Sistema Nacional de Refinación en 150 mil barriles diarios.

“Esto sí se podría hacer en tres años” aseguró el ex funcionario de Pemex.

Alejandro Villalobos agregó que el desarrollo de una refinería-petroquímica es el ejemplo que han dado compañías extranjeras como Exxon-Mobil, Shell y otras para maximizar los márgenes de rentabilidad en los procesos de crudo.

“Sin embargo, será un grave problema tener los fondos para el desarrollo de esos proyectos, ya que no se ve que puedan salir del presupuesto de inversión de Pemex y sólo con fondos de la iniciativa privada se podría fondear el proyecto”, dijo el también ex funcionario del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Por ello, Alejandro Villalobos consideró que dada la grave situación de la deuda de Pemex y la carencia de recursos económicos, se requiere de la participación del sector privado en la industria de la petroquímica para modernizarla y expandirla.

La industria petroquímica del País ha sido perjudicada por los bajos niveles de producción de gas, por lo que el especialista también sugirió iniciar la producción de los yacimientos no convencionales donde se requiere el uso del fracking.