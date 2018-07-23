Proponen regrese Castaños a SIMAS

Con la intención de mejorar la distribución del vital líquido en la zona metropolitana, integrantes de la iniciativa privada solicitarán integrar a Castaños al Servicio Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS).

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ricardo Gutiérrez González, comentó que para contemplar un crecimiento mucho más grande para la zona metropolitana se podría sumar a Castaños al SIMAS.

Señaló que el alcalde de Castaños, Enrique Soto, podría poner a disposición su servicio de agua del Sistema Intermunicipal para resolver poco a poco el problema de la red de distribución y buscar incorporarse para que sea un sistema conurbado.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ricardo Gutiérrez González.

Aseguró que lo que se ha logrado con el Sistema Intermunicipal en mejorar la red de distribución se han logrado cosas importantes, es por ello que podrían hacerse cosas muy buenas en caso de sumarlo en beneficio de la zona.

Dijo que para mejorar la red de distribución en Monclova y Frontera se requiere de una inversión de aproximadamente 350 millones de pesos, los cuales podrían ser de la federación, estado, municipio y el sistema de agua.

Indicó que también se requiere de un plan de ampliación de la red de drenaje para que pueda darse la construcción de nuevos fraccionamientos o empresas en los diferentes municipios de la región, buscando crecer cada vez más.

“También requerimos al Gobernador el mejoramiento de la red de distribución, pues en la Región Centro tenemos agua, pero lo que hace falta es que las condiciones de la red sean mejores para evitar un problema como el que tuvimos hace algunos meses”, recalcó el líder de los constructores.

Así mismo, Gutiérrez González comentó que una de las peticiones es la construcción de una planta tratadora de aguas negras para Monclova y una más para Frontera que representan una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos.

Señaló que todos estos proyectos se han presentado al Mandatario Estatal buscando que poco a poco se puedan desarrollar durante su sexenio y atender esta que es una de las problemáticas más apremiantes.