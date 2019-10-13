Proponen rescate del zoológico

El Museo del Desierto entregará en estos días una propuesta al alcalde Alfredo Paredes López para rescatar el Zoológico de Monclova, pero antes de darlo a conocer se reunirán miembros interesados para hacer algunos ajustes, el alcalde dijo que se contempla una inversión de entre 10 y 15 millones de pesos.

El próximo lunes personal del museo se reunirá con el alcalde quien pidió el apoyo para hacer un proyecto que permita mantener el zoológico, han trabajado en conjunto y saben cómo hacer las cosas, son ejemplo de como operar este tipo de temas.

Alfredo Paredes señaló que en días pasados habló con Juan Latapi, que trae ideas porque estuvo trabajando en Xochipilli, por lo que al recibir la propuesta se realizará una gran mesa de trabajo, para de ahí enriquecer la idea para obtener un gran proyecto.

Se contempla un recurso de Petróleos Mexicanos para embellecer el área, pero con las suma de esfuerzos, entrarán también Fundación Pape, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y la empresa Altos Hornos de México.

“Yo creo que hablamos de asignarle de 10 a 15 millones de pesos, por el momento la administración sigue siendo AHMSA, nosotros como municipio solo damos el mantenimiento a áreas verdes”, comentó el alcalde.

Rescatarán Zoológico de Monclova.

Pero ya es momento de tomar decisiones y autoridades municipales lo único que pidieron fue la oportunidad de presentar un proyecto que en pocos días más quedará concretado.