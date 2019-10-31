Protegerán a paisanos

La presidencia Municipal de Monclova en coordinación con las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, iniciaron el operativo “Paisano Seguro” cuyo objetivo es proteger a quienes vienen de los Estados Unidos y tienen que cruzar por esta ciudad para llegar a sus lugares de origen, dijo el alcalde Alfredo Paredes López.

Durante la rueda de prensa, el jefe de la comuna estuvo acompañado por el director de Seguridad Pública Municipal, Fernando Adrián Olivas Jurado y los mandos policíacos de Fuerza Coahuila, Policía Federal, Guardia Nacional, Gatem y policía preventiva, que se coordinaron para llevar a cabo otros operativos de vigilancia en la ciudad.

Paredes López, dijo que los paisanos pueden aprovechar su paso por Monclova, que se ha distinguido por ser una de las más seguras en el norte del país y conocer la zona comercial Dorada, el Paseo Monclova, así como visitar lugares de esparcimiento, como son los parques Xochipilli uno y dos, además de lugares de gran interés histórico, como los Museos Coahuila y Texas y el Polvorín. El presidente municipal dijo que los operativos tienen como función, salvaguardar la integridad y protección al patrimonio de los ciudadanos, y para inhibir la comisión de cualquier delito, se llevaran a cabo operativos en bares y cantinas, yonkes y casas de empeño, además de intensificar los operativos de presencia en las colonias de la ciudad, principalmente en las más recurrentes.