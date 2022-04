Protegerán a participantes de viacrucis

El director de Transporte y Vialidad, Iván Alvarado Fuentes, informó que trabajará en coordinación con la dirección de Policía y Tránsito, para proteger a los asistentes al viacrucis y agilizar el tráfico vehicular en los puntos por donde se llevará a cabo el viacrucis, mañana viernes

El funcionario recordó que serán dos los viacrucis que se estarán desarrollando en Monclova, uno de ellos en el Santuario de Guadalupe y el otro en la iglesia Santiago Apóstol, en el que corresponde al Santuario de Guadalupe, dijo que no hay problema porque se desarrolla dentro de la colonia Guadalupe y no se afectan vialidades principales, se calcula que la duración de este evento será no mayor a la hora con diez minutos.

En lo que respecta a la Iglesia Santiago Apóstol, dijo que ahí la cosa cambia porque van a salir de la iglesia para tomar la calle Venustiano Carranza hasta llegar a la calle Matamoros para retornar por la calle de la Fuente, hasta llegar a la calle Hidalgo por donde seguirán hasta llegar a la Plaza Zapopan.

El cierre de vialidad será en la calle Carranza y calle de la Fuente porque es el punto por donde circula el mayor número de las rutas del transporte urbano y se tiene que garantizar a los participantes en el viacrucis, que no estarán bajo ningún tipo de riesgo vehicular.