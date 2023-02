Protesta en escuela por falta de maestro

MONCLOVA., COAH.-Cansados de las promesas incumplidas por parte de la directora de la escuela y de las autoridades educativas, padres de familia y alumnos de la Primaria Federal Colonia Obrera, cerraron el acceso al plantel educativo en protesta por la falta de maestros.

Tal como lo habían anticipado, desde temprana hora, alumnos de cuarto grado acompañados de sus papás, cerraron el acceso de la escuela, ya que, desde hace meses enfrentan la falta de un maestro capacitado, situación que ha repercutido en el desempeño escolar de los estudiantes.

Una madre de familia inconforme mostró las hojas de tareas que les dejó la directora de la escuela a los niños, con las actividades escolares que tendrán que realizar durante la presente semana, todo, en virtud de que no contarían con maestro.

"De por si vienen retrasados de pandemia, están en cuarto grado y muchos niños no saben sumar bien, multiplicar y menos dividir", externo Dulce Hernández, madre de uno de los alumnos inconformes.

Los niños han tenido 5 docentes desde que inició el año escolar, por lo que los padres de familia se manifestaron la mañana de ayer. El Jefe de Sector llegó a la manifestación acompañado de una docente y convenció a los padres de familia de aperturar la puerta de la escuela para evitar que los niños se quedaran sin clase.

Los padres de familia externaron que entre los maestros suplentes que les han enviado, hay gente que no están capacitados para llevar el grupo, incluso aseguraron que uno de ellos fue violento con los niños, razón por la que exigieron su remoción inmediata.

"Maltrataba a los niños, les jalaba el cabello a las alumnas y les aventaba bolitas de silicón", situación que obligó a la dirección del plantel educativo a retirarlo de la primaria ante las constantes quejas de los padres de los estudiantes.

Es importante mencionar que desde que inició el ciclo escolar, los alumnos de cuarto grado han tenido cinco diferentes maestros, situación que los padres de familia consideraron inaceptable, por lo que, cansados de las falsas promesas, decidieron cerrar el plantel educativo, sin que la directora de la escuela diera a conocer su postura o dialogara con ellos para llegar a un arreglo de esta situación.

Tras una hora de permanecer cerrada la primaria, Gerardo Cruz, jefe del Sector Educativo, arribó a la escuela y tras dialogar y presentarles la nueva maestra que se hará cargo del cuarto grado, logró que se abrieran las puertas, esto ante la exigencia de los padres de familia de que fuera ya la docente definitiva con la que los estudiantes concluyeran este grado escolar.

"Esperamos que no nos mientan, abrimos la escuela para que los niños que vienen solitos durante la mañana no tengan que regresar a casa pues sus padres trabajan, pero sí vamos a estar al pendiente de que no nos quiten de nueva cuenta la docente, pero que de lo contrario el cierre ya será definitivo".