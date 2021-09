Protesta Juan en el exterior de Fiscalía

Juan Ángel Rocha Salazar se manifestó en el exterior de la Fiscalía General del Estado, tras argumentar que no le han dado seguimiento a su demanda, ante esto el delegado Rodrigo Chairez Zamora señaló que el proceso está en curso.

La demanda es por lesiones provocadas por una familia vecina del afectado, dijo que el 20 de agosto iba a trabajar en el turno de primera cuando llegaron y los sorprendieron y o golpearon, es el papá "El Cuate", la mamá "Juanita Díaz y el hijo, los hechos se presentaron en el Barrio España, ya habían tenido conflictos pero nunca llegaron a agresiones físicas.

"Nunca habíamos llegado a este punto, llegaron, me sorprendieron, me golpearon, yo pertenezco al movimiento y ellos me están apoyando, las lesiones fue una quebrada en fémur, cabeza, y hasta me dan mareos, me revisó el médico legista", comentó.

Dijo que la familia es muy conflictivos, están pelados con todo el mundo, se burlan de su hija, la agreden, les dicen cosas, todo esto ha generado las agresiones que presentó.

Ante esta situación el delegado Rodrigo Chairez dijo que no se dependen de un llamado o declaración de un probable responsable, además de que ser llamado a una carpeta de investigación no obstante que es obligación comparecer es un derecho de la persona declarar o no.

Dijo que tal vez sea señalada como responsable pero no genera en automático citar de manera inmediata a la persona, cuando se recibe una denuncia se tiene que asignar un dato creíble a un dato de confianza, los hechos deben ser investigados.

"Por eso toma tiempo presentar a una persona, el trabajo de Fiscalía o Ministerio Público es objetivo, no nos encaminamos a los ánimos de la persona, porque su deseo es que se actué en contra de las personas, sí se hace pero una vez que se tengan datos concretos, entonces se hace un llamado a las personas", señaló.