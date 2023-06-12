Protesta por calor personal del IMSS

Las altas temperaturas ocasionaron que dos trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social se desmayaran, para evitar que les pase lo mismo a los derechohabientes, se manifestaron para exigirle a los directivos que den solución una los problemas de aire acondicionado.

Desde hace años que los trabajadores como los derechohabientes han externado el malestar que tienen al acudir a consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de incrementarse la incomodidad y desesperación a los pacientes que se encuentran internados.

Las intensas temperaturas que se han registrado en los últimos días ocasionó el desmayo de dos trabajadores, quienes fueron retirados del lugar y atendidos de forma oportuna, sin embargo, se teme que los pacientes pasen por la misma situación y empeore las condiciones de salud que tienen.

“El calor se siente en todos los pisos y todas las áreas, somos 2 mil 600 empleados que buscamos que haya clima para unas mejores condiciones para laborar y para la derechohabiencia, quienes si tienen permitido ingresar con aparatos de aire pero no es suficiente para mitigar el calor”, dijo una trabajadora social.

Externaron que aunque se había reparado el clima todo sigue igual, al ser aparatos obsoletos, por ello es que decidieron manifestarse frente a la dirección médica con el fin de poder tener un diálogo con la directora y llegar a una solución.

Cabe destacar que el personal del instituto continúa usando el cubre bocas por protección al Covid-19 aunque en los demás sectores ya no aplica, lo que dificulta un poco más la labor al estar a 43 grados centígrados o más al interior del recinto.