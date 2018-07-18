Protestan con ayuno reparto de regiduría

Integrantes de Morena iniciaron el día de ayer el “ayuno” en el exterior del Comité Municipal del IEC, para protestar por la designación de la regiduría plurinominal a Antonio Ballesteros Verduzco.

En punto de las 10 de la mañana se inició el movimiento donde participan 6 personas, pero al cual se sumarán otros militantes de Morena que están en contra de la asignación del IEC, así como del secuestro del partido por parte de un grupo de personas entre las que está Armando Guadiana y Claudia Garza del Toro.

El ayuno se llevará a cabo de manera parcial durante las horas laborales del Comité Municipal.

Señalan que Morena ha sido secuestrado por un grupo de personas privilegiadas.

“Este ayuno es parte del reclamo que iniciamos la semana pasada por la designación de la regiduría pluri, que no le corresponde a Toño Ballesteros, que no reúne los requisitos que establecen, porque la equidad de género es muy clara”.

Guadalupe Noriega señaló que Antonio Ballesteros es una persona que no tiene un vínculo con la población, no se identifica con ellos y no tiene ningún compromiso, porque no participó en la campaña, no vio a los ojos a los votantes y no palpó los padecimientos, problemas y las necesidades de la gente y lo catalogó como una persona insensible.

Así mismo dijo que Antonio Ballesteros forma parte de un grupo de élite que no se identifica con Morena, ni con la comunidad y que únicamente están sacando provecho de la tendencia de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte Delfina Villa reiteró que la asignación de la regiduría se presentó dentro de una serie de irregularidades y señaló que se manipularon los documentos para favorecer a ciertas personas y en este caso a Antonio Ballesteros.

Se había mencionado que sería una huelga de hambre a partir del jueves, pero decidieron que fuera mejor ayuno durante las horas que permanece abierto el IEC, después de que se expusiera ante la asamblea municipal que se efectuará el día de hoy.

Advirtió que existe el riesgo de que los integrantes del grupo privilegiado busquen reventar la asamblea para impedir que se tomen acuerdos.