Protestan obreros contra IMSS

Cansados de las carencias que existen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cientos de trabajadores de Altos Hornos de México se manifestaron al exterior de la Clínica 7 del IMSS para exigir que se atiendan las deficiencias y se garantice la atención a los derechohabientes, al mencionar que han sido muchos años de abandono para la clínica local.

Trabajadores de la Sección 147 y 288 se reunieron al exterior de la clínica para manifestar su molestia por las constantes fallas del servicio médico y la falta de capacidad de la institución para atender a los derechohabientes.

Dentro de las principales quejas está la falta de médicos especialistas, falta de medicamentos, el retraso en las consultas de especialidades, y la tardanza en traslados, así como en atención en el área de urgencias.

El secretario General del Sindicato Nacional Democrático Ismael Leija Escalante, señaló que han sido años los que se han mantenido estas deficiencias, sin que el Gobierno Federal actúe para mejorar la atención.

Mencionó que la problemática no sólo se presenta en la Clínica 7, sino en clínicas periféricas, en donde los trabajadores constantemente se quejan de la falta de atención, por lo que exigen una solución.

El líder sindical dejó en claro que el movimiento no es político, y han pasado legisladores de uno y otro partido y todos prometen que se tendrá una inversión para mejorar el servicio pero esta inversión nunca llega.

Se ha anunciado en repetidas ocasiones la autorización de recursos por parte de la federación, se promete la modernización del área de urgencias y se promete la construcción de una nueva clínica, pero este nunca se aterriza.

Señaló que son miles de pesos los que los trabajadores, no sólo de AHMSA sino de todas las empresas pagan al instituto por parte de las cuotas obrero patronales, por lo que es justo que se mejore la atención.

Incluso mencionó que se debe definir un porcentaje, ya que si se regresara el 60 por ciento de las cuotas que se paga por parte de los trabajadores, permitiría que se mejorara la atención y la infraestructura.

Mencionó que no se puede permitir que los ciudadanos no tengan ni la atención básica, ni los medicamentos del cuadro básico, sino que se debe garantizar la atención, por lo que exigen al Director Nacional del IMSS y al Gobierno Federal que mejore las condiciones.

De no hacerlo se pide a la empresa que no pague las cuotas obrero patronal y ese dinero se use para garantizar la atención de los trabajadores a través de un sistema particular, terminando con los años de abuso.