Proveerá AHMSA placa a Caterpillar

Altos Hornos de México obtuvo la aprobación de Caterpillar Estados Unidos para abastecer placa de calidad Premium que se utiliza para la fabricación de retroexcavadoras en la planta ubicada en Victoria, Texas, en donde se reemplazará el acero que la firma importaba desde Japón.

La siderúrgica local mantiene su trabajo de gestión para llegar a nuevos mercados y obtener nuevos clientes para los aceros que son fabricados en la localidad, con lo que se consiguió este importante contrato con la firma norteamericana.

Durante una reunión de trabajo, personal de AHMSA recibió la notificación de directivos de Caterpillar, quienes realizaron un pedido de 12 mil toneladas mensuales de placa, con la que se fabricarán partes para las retroexcavadoras, que son utilizadas en la industria de la construcción.

Este acuerdo refrendó la calificación de Proveedor Confiable que Caterpillar otorgó a Altos Hornos de México, el cual se logró gracias al trabajo que se realizó a lo largo de dos años por parte del equipo de ingenieros para generar una placa con características específicas que son requeridas por el fabricante de maquinaria pesada, que anualmente se suministran alrededor de 200 mil toneladas de diferentes aceros.

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El ingeniero Juan de Dios Díaz, Subgerente de Ingeniería de Laminación Caliente y No Planos, precisó que el proyecto de desarrollar ese acero implicó la participación de diversas áreas, desde la producción de acero líquido hasta conseguir las características superficiales requeridas.

Señaló asimismo que directivos de Altos Hornos de México y de Caterpillar refrendaron el compromiso de desarrollo conjunto, para lograr nuevos aceros que se ajusten a las características demandadas para la fabricación de maquinaria pesada.