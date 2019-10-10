Proyectan chinos parque industrial

Hasta el mes de noviembre se espera concretar la visita de empresarios Chinos a las regiones sureste, laguna y centro, buscan 330 hectáreas para la construcción de un parque industria que pudiera albergar hasta 300 empresas y generar hasta 30 mil empleos.

Se le dará durante esta visita mayor proyección a las regiones centro y laguna, dado que en la sureste hay suficientes empleos y sería difícil conseguir toda la mano de obra que se requiere, dio a conocer el Secretario de Economía Jaime Guerra Pérez.

Dijo que dentro se 2 semanas viene a Coahuila una avanzada para conocer las 3 regiones y planear la visita de los empresarios que son los que quieren invertir en México.

Dijo que es una asociación de empresarios Chinos, con cerca de 30 mil socios, que pretenden expandirse a México y que están realizando una encuesta para ver cuántas de estas pudieran llegar, aunque se habla ya de un estimado de 300 que construirán un propio parque industrial con centros de investigación, apoyos y otras cosas, con todos los servicios necesarios.

“Hay el compromiso y deseo de venirse, se busca que se queden en Coahuila y aunque sabemos que competimos con otros Estados hay muchas ventajas, somos un Estado de los más seguros en toda la Frontera, hay conexión con puertos de Mazatlán y Matamoros, esta al centro de Estados Unidos en el programa Ports to plaines, todas esas ventajas se hicieron saber y ahora vienen a ver físicamente”.

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Destacó que el Gobierno del Estado va a promover más las regiones centro y laguna, en el caso de Monclova aseguró que cuenta con todo lo necesario para ofrecer a estos empresarios, como estar en la vía paralela a la carretera 57, tener terrenos disponibles al norte y mucha mano de obra técnica en el ramo metalmecánico.

Esta también en la ruta Ports to plains y tiene una impresionante proveeduría que se ha desarrollado a raíz de altos hornos.