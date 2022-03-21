Pública INE listado de casillas

El Instituto Nacional Electoral publicó el listado de las casillas que se instalarán el próximo 10 de abril en la Consulta de Revocación de Mandato, con un total de 195 casillas en la que corresponde a la 03 Junta Distrital.

A poco menos de un mes de que se realice el ejercicio democrático, el INE continúa con la preparación de la consulta, con la capacitación de los funcionarios, así como la asignación de las casillas.

Julio Coello Velasco, Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital mencionó que este lunes fue publicado el listado de las casillas aprobadas en Sesión de Consejo, con la finalidad de que la ciudadanía conozca la ubicación.

En el tercer distrito se instalará un total de 90 puntos de votación en los 12 municipios que comprenden el distrito, con 90 casillas básicas, 104 contiguas, que se sumarán a la casilla especial aprobada en el mes de febrero, con un total de 195 casillas.

Informó que en cada una de las casillas se agruparon una o más secciones electorales, y se contará con un promedio de 2 mil papeletas por cada una de las casillas, dependiendo de la población.

Comentó que este viernes se aprobará la lista nominal que integrará cada una de las casillas, en donde se conocerá a detalle cuántas personas van a votar en cada una de ellas y cuántas papeletas se van a asignar.

Señaló que de acuerdo a la información otorgada al cierre oficial que se dio el pasado 2 de marzo, en el 03 distrito podrán participar 319 mil 122 ciudadanos dentro de esta consulta que se realizará.

Así mismo se informó que este jueves 17 de marzo recibirán parte del material que se usará en este ejercicio y el sábado 19, esperan la llegada de las actas y papeletas de votación que se utilizarán.