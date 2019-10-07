Pueden buscar monclovenses familiares en EU

El representante de la oficina municipal de enlace con la secretaría de relaciones exteriores en Monclova, Juan Hernández Sillas, informó que ya se cuenta con el servicio consular, que entre otras cosas, sirve para localizar a personas en el extranjero.

Dijo que es muy común que los monclovenses tengan familiares en Estados Unidos y que no sepan de ellos, ahora a través de este servicio ya se puede investigar, solo deberán proporcionar algún dato que sirva para iniciar una línea de investigación que ayude a dar con el paradero de la persona.

El enlace con los consulados mexicanos en Estados Unidos, simplificaran muchos trámites que antes eran muy complicados.

Señaló que el servicio es relativamente nuevo, y viene a dar certidumbre a los familiares de quienes residen en el extranjero, hoy existe la posibilidad de contactarlos, gracias a la coordinación que se ha creado con los distintos consulados de México en la Unión Americana.

Dijo que este servicio de enlace con los consulados, es importante por diversas razones, entre ellas, cuando el familiar es detenido por alguna causa, pueden reclamar sus pertenecías y les son enviadas a México, si se encuentra hospitalizado o cuando fallecen, es posible agilizar los trámites de repatriación.

Así mismo cuando en matrimonios disfuncionales, uno de los padres se lleva sin consentimiento a los menores de edad, es posible ubicarlos tan solo con proporcionar algún dato, sobre el lugar de los estados unidos donde pudiera encontrarse.